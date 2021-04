Valeriu Gheorghiță: Din cauza COVID-19 se moare, din cauza vaccinului nu se moare. Aproximativ 10 țări europene au decis continuarea vaccinării cu AstraZeneca fără o limitare pe categorii de vârstă (VIDEO)

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, subliniază că ”din cauza COVID-19 se moare, din cauza vaccinului nu se moare”, referindu-se la controversele legate de administrarea serului AstraZeneca. Prezent joi seară în emisiunea ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, Gheorghiță a explicat că este de înțeles reticența și îngrijorarea oamenilor legate de vaccinarea cu acest ser, însă a insistat beneficiile acestuia depășesc riscurile. România continuă vaccinarea cu AstraZeneca, potrivit unei decizii luate, joi, de specialiști, la o zi după ce Agenția Europeană a Medicamentului a anunțat că poate exista o legătură de cauzalitate între apariția cheagurilor de sânge și administrarea acestui ser.

”Sunt aproximativ 10 țări europene care au decis continuarea vaccinării cu AstraZeneca fără a se impune o limitare pe categorii de vârstă. Desigur, în completare cu o supraveghere extrem de atentă a tuturor reacțiilor adverse, cu o monitorizare și o investigare corectă din punct de vedere medical și cu o informare corectă a tuturor persoanelor legat de eventualele simptome de alarmă care trebuie să inducă această solicitare a unui consult medical.

Sunt câteva lucruri importante pe care toată lumea trebuie să le știe dinainte de a se programa la vaccinare și după ce s-a vaccinat. Aceste detalii vor fi transpuse într-un material informativ care va fi elaborat mâine (vineri – n.r.) și care va fi pus pe site-ul platformei pentru a fi la dispoziția oricui. Va fi transmis și către centrele de vaccinare și cabinetele medicilor de familie.

Acest material prevede câteva lucruri importante. Dacă în decurs de 14 zile de la administrarea vaccinului apar anumite semne neurologice, o durere importantă de cap care persistă și nu trece la medicație obișnuită și se poate asocia cu tulburări de vedere și dureri toracice, senzație de sufocare, dureri de burtă, edeme la membruele inferioare, aparția unor pete hemoragice la nivel cutanat sunt semne importante de alarmă care ar trebui să ne ducă către solicitarea unui consult medical. În primul rând, este bine să luăm legptură cu medicul de familie pentru fiecare reacție adversă pe care o avem”, a explicat Valeriu Gheorghiță.

