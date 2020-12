Valeriu Gheorghiță: Din peste 2.060 de persoane vaccinate s-a înregistrat o singură reacție adversă alergică minoră. Evoluția e foarte bună acum / Modulul de programare se deschide sincronizat cu disponibilitatea vaccinurilor

Valeriu Gheorghiță a precizat că din peste 2.060 de persoane vaccinate împotriva COVID-19 s-a înregistrat o singură reacție adversă minoră, de tip alergic, care nu a necesitat tratament medical deosebit, iar evoluția este foarte bună în momentul de față. În direct pe B1 TV, marți dimineață, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare a vorbit și despre activarea platformei de înscriere pentru dozele de vaccin și spune acest modul de programare va fi sincronizat cu disponibilitatea vaccinurilor.

