Valeriu Gheorghiță: Dorim să avem o raportare a reacțiilor adverse/ Toate cazurile de reacții adverse sunt investigate (VIDEO)

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a vorbit, pentru B1 TV despre raportarea reacțiilor adverse după vaccinare.

''Raportarea și monitorizarea reacțiilor adverse trebuie făcută de profesioniștii din sănătate. Ori de câte ori un cadru medical este la interfanța cu un pacient care are un istoric de vaccinare și prezintă anumite simptome, trebuie să facă acea raportare de reacții adverse pentru că una este când preluăm date furnizate de o persoană, de un beneficiar și alta este când preluăm aceste date de la profesioniștii din sănătate.Investigarea acestor rreacții adverse se face mult mai facil și mult mai ușor preluând datele de la profesioniștii din sănătate. Clar vobim de o subraportare, dar în mod desosebit pe reacțiile locale, cele comune, minore, care sunt la locul de administrare(disconfort local, durere, poate tumefacție). Aceste lucruri sunt convins că sunt subraportate și această concluzie am tras-o alături de colegii mei uitându-ne la frecvența reacțiilor adverse raportate și menționate în prospect față de ce avem în realitate.

Noi am făcut câteva demersuri în acest sens(raportarea reacțiilor adverse). Pe pagina RO Vaccinare, pe platoforma de vaccinare există un link exact către raportarea reacțiilor adverse pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentului. În centrele de vaccinare există acele QR coduri afișate care în momentul în care sunt scanate îți deschid pagina de raportare a reacțiilor adverse.

