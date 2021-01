Valeriu Gheorghiță, după ce a fost vaccinat anti-COVID-19: Știința a triumfat. Vaccinarea reprezintă măsura corectă, sigură, eficientă și rapidă prin care putem împreună să revenim la normalitate (VIDEO)

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a declarat marți dimineață, după ce a fost vaccinat, că acest moment este o dovadă că știința a triumfat și cercetătorii au reușit într-un timp record să dezvolte un vaccin sigur și eficient împotriva noului coronavirus. Gheorghiță a precizat și că preocuparea autorităților, în acest moment, este legată de asigurarea vaccinării în condiții de siguranță pentru fiecare persoană care dorește să se vaccineze.

”Am efectuat azi prima doză. Este un moment pe care l-am așteptat de atâtea luni, apariția și sosirea unui vaccin.

Știința a triumfat, știința este alături de noi și ne-a oferit printr-un efort fără precedent al tururor cercetătorilor, apariția într-un timp cât de poate de scurt, un vaccin care îndeplinește toate standardele de siguranță și eficacitate.

Sunt mândru și onorat că împreună cu colegii mei ne ocupăm de organizarea campaniei de vaccinare la nivel național.

Ne preocupă asigurarea unui mediu favorabil vaccinării, în condiții de siguranță pentru fiecare persoană care dorește să se vaccineze.

În perioada următoare ne dorim ca toate vaccinurile să fie distribuite celor care au cea mai mare nevoie de ele.

Vaccinarea împotriva COVID-19 reprezintă măsura corectă, sigură, eficientă și rapidă prin care putem împreună să revenim la normalitate.Tunelul secret de sub Palatul lui Gigi Becali. E incredibil unde duce. Era folosit şi de Carol al II-lea

A fost o perioadă foarte lungă în care am asistat aproape neputincioși la derularea evenimentelor negative legate de această pandemie. E momentul să limităm consecințele negative ale aceste pandemii, să limităm pierderile de vieți omenești, tragediile familiale, să limităm tot ceea ce ne-a afectat în această perioadă.

Sunt încrezător că împreună putem risipi acest virus al neîncrederii și să facem frunt comun, să fim solidari, să ne protejăm familia, prietenii, colegii și țara”, a declarat Valeriu Gheorghiță.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.