Valeriu Gheorghiță, după ce a vaccinat anti-COVID-19 persoana cu numărul 1 milion: A fost o onoare și o bucurie. Ne-a lipsit contactul cu pacienții

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-CVID-19, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că a avut emoții, dat a trăit și o mare bucurie când a vaccinat persoana cu numărul un milion. Este vorba despre o femeie de peste 80 de ani.

Valeriu Gheorghiță, despre persoana cu numărul un milion vaccinată anti-COVID-19

„Să știți că am avut (emoții). Am avut noroc că am avut onoarea să vaccinez o persoană extrem de deschisă, o persoană care a înțeles pe deplin importanța și beneficiile vaccinării și care și-a dorit foarte mult să ajungă în centrul respectiv. A fost o bucurie când i-am spus că e persoana cu numărul 1 milion. După cum am spus după momentul vaccinării, ceea ce ne-a lipsit a fost tocmai contactul cu pacienții, cu mediul din spital.

Noi am intuit cine va fi, că ne-am uitat în Registrul electronic și am putut estima care e intervalul de timp. Am urmărit aproape în timp real derularea evenimentelor”, a declarat Gheorghiță.

De la debutul campaniei de vaccinare și până în rezent au fost vaccinați 1.022.066 de români.

Persoana cu numărul un milion, o femeie de peste 80 de ani, a fost vaccinată chiar de medicul Valeriu Gheorghiță, președintele CNCAV. De altfel, acesta a anunțat că va face voluntariat în centrele de vaccinare: „Ceea ce mi-a lipsit poate în această perioadă a fost contactul cu pacienții mei. Sunt medic și sunt apropiat de toți pacienții mei. Din acest punct de vedere pot să vă spun că intenționez să fac și activitate de voluntariat în anumite centre de vaccinare, poate chiar în centre mobile, împreună cu echipa pe care o coordonez”.