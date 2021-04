Valeriu Gheorghiță a declarat marți că și în cazul vaccinului J&J care ar urma să fie administrat și în România se va aștepta o decizie EMA, după ce autoritățile sanitare americane au recomandat suspendarea folosirii sale:

“Am văzut această recomandare în cursul zilei de astăzi. Așteptăm, pe bună dreptate, o precizare de la Agenția Europeană a Medicamentului și cu siguranță, dacă va fi nevoie să nu demarăm încă utilizarea acestui tip de vaccin putem face acest lucru. Avem capacitatea de stocare. Nu ne forțează nimeni să începem, atâta timp cât nu avem suficiente date de siguranță.

Cred că săptămâna aceasta, din moment ce FDA reccomandă acest lucru, sigur EMA va face o precizare. Mai ales că în Europa nu s-a folosit până acum aceste vaccinuri, tocmai de aceea este importantă experiența acumulată în SUA, unde sunt aproape 7 milioane de doze, deja utilizate.

Frecvența acestor cazuri de evenimente trombotice pare să fie de unul la un milion, deci vorbim oricum de frecvență extrem de rară. Atâta timp cât a fost această recomandare cu siguranță și EMA va face precizări suplimentare”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.