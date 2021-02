Valeriu Gheorghiță: E important să respectăm măsurile de prevenție când intrăm în contact cu persoane vulnerabile, chiar dacă suntem cu toții vaccinați (VIDEO)

Medicul militar Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a insistat că trebuie să respectăm măsurile de prevenție și după ce ne-am vaccinat, mai ales când intrăm în contact cu persoane vulnerabile, cele cu boli cronice sau imunodeprimate.

„Nu avem date suficiente care să coreleze numărul anticorpilor cu nivelul de protecție oferit. Evident, cu cât numelul de anticorpi e mai mare nivelul de protecție e mai crescut. Dar e mai prudent, până la noi date disponbile, să respectăm măsurile de prevenție mai ales când intrăm în contact cu persoane vulnerabile, chiar dacă au fost vaccinate”, a spus medicul.

„Cred că, din punct de vedere practic, e important să respectăm măsurile de prevenție când intrăm în contact cu persoane vulnerabile, chiar dacă am fost vaccinați și chiar dacă persoanele respective au fost vaccinate. Cele care sunt imunodeprimate prin boală sau printr-un anumte tip de tratament... Nu avem o certitudine a dezvotării unui răspuns imun suficient de protector, de asta cred că e important să respectăm măsurile de prevenție mai ales in interacțiunile cu astfel de persoane”, a mai afirmat Valeriu Gheorghiță.

