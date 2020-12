Valeriu Gheorghiță: Efortul logistic și organizatoric a fost fără precedent. Mă interesează și a doua persoană care se vaccinează, a treia și persoana 1000 (VIDEO)

La Institutul Cantacuzino au ajuns în această dimineață primele doze de vaccin anti-COVID-19. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, a făcut declarații la primirea celor 10.000 de doze de vaccin anti-COVID.

„Sunt bucuros că au ajuns la Cantacuzino. Este singurul centru care are capacitatea de stocare, la minus 80 de grade. Efortul logistic și organizatoric a fost fără precedent. Astăzi, în a doua zi de Crăciun, suntem cu un pas în față în campania de vaccinare. Din acest punct de vedere suntem martori în fața opiniei publice. Sunt bucuros că putem da răspunsuri.

Am primit o serie de întrebări legitime despre prima persoană care va fi vaccinată. Pot să vă spun că mă interesează și a doua persoană care se vaccinează, a treia și persoana 1000. Aș fi bucuros să ascult fiecare poveste care se vaccinează, dar și ultima persoană, pentru că acela va fi momentul când putem spune că am finalizat campania.

A fost un an cu multe dificultăți, dar doar împreună putem trece peste acest moment dificil”, a declarat dr. Valeriu Gheorghiță.

"Sunt contractate circa 10.000.000 de doze de la BioNTech Pfizer, însă există contracte încheiate de UE încât în final să avem capacitatea de a vaccina peste 10.000.000 de persoane, care reprezintă circa 60% din populație. Cu această cantitate de vaccinuri putem asigura imunizarea eficientă", a declarat Valeriu Gheorghiță.

"Logistica de distribuție de la producător și până în fiecare țară este asigurată de compania producătoare. Ea nu cade în sarcina autorităților din România", a declarat Gheorghiță.

" În uma unei analize laborioase, aceasta a fost considerată cea mai sigură metodă", a declarat Gabriel Vină, director programe Pfizer România.

"Fiecare ezitare, fiecare întrebare este legitimă, noi trebuie să fim capabili să oferim răspunsuri fiecărei persoane. Trebuie să discutăm cu medicii, acum sunt foarte puține contraindicații",a declarat Gheorghiță.

Minune de Crăciun! Omul străzii și-a găsit familia după 10 ani, după ce a primit un ajutor neașteptat

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.