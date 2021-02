Valeriu Gheorghiță: Etapa a treia probabil va începe în luna aprilie. Etapa a doua va continua în paralel

Etapa a treia probabil va începe în luna aprilie, iar mai multe date vor fi pune la dispoziţie spre sfârşitul lunii februarie sau începutul lunii martie, în momentul în care CNCAV va avea acces la noile calendare de livrare, pentru al doilea trimestru al anului, a anunțat marți Valeriu Gheorghiță.

„În baza acestor calendare de livrare ne putem face un plan de acţiune referitor la numărul de centre şi cabinete de vaccinare care vor fi deschise, cât să acoperim necesarul persoanelor care se vor programa. De asemenea, referitor la procentul de persoane vulnerabile care vor fi vaccinate până la sfârşitul primului trimetru, până în luna martie inclusiv, probabil că raportul va fi estimat la 70 – 75% raportat la 30 – 35%”, a spus Gheorghiţă.

Gheorghiţă a spus că până la sfârşitul lunii martie, conform numărului de doze disponibile, România ar putea vaccina circa 1,4 milioane de persoane cu prima doză şi aproximativ un milion cu doza a doua.

„Vorbim de numărul total al persoanelor, incluzând şi etapa 1, adică mai puţin de un sfert. Etapa a doua va continua în paralel cu etapa a treia de vaccinare, având în vedere că estimăm autorizarea noilor tipuri de vaccinuri care vor fi administrate cu o singur doză şi vor avea recomandare la populaţia tânără, fără boli cronice”, a precizat Gheorghiţă.

