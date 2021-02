Valeriu Gheorghiță îl contrazice pe Vlad Voiculescu: I-am explicat situația celor 1.300 de persoane vaccinate care, aparent, nu făceau parte din această etapă / Sunt categorii exceptate de la programare în platformă (VIDEO)

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, susține că i-a explicat ministrului Sănătății de ce aproximativ 1.300 de persoane s-au vaccinat, deși „aparent” nu se regăseau în această etapă. În plus, spune că sunt categorii exceptate de la programarea în platformă, în contextul în care Vlad Voiculescu declara că 30% dintre vaccinări sunt în afara platformei, „o vulnerabilitate” despre care afirma că „trebuie remediată cât mai rapid”.

