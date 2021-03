Valeriu Gheorghiță: În a doua jumătate a lunii aprilie, România urmează să primească prima tranșă de vaccinuri de la J&J (VIDEO)

Valeriu Gheorghiță a anunțat că pentru a doua jumătate a lunii aprilie ar trebui ca România să primească prima tranșă de vaccinuri de la J&J. Din punct de vedere practic, vaccinul se pretează mai bine pentru echipe mobile, în localitățile în care accesul la centrele de vaccinare este mai redus:

„Pentru a doua jumătate a lunii aprilie ar trebui să primim prima tranșă de la J&J, nu este una consistentă, probabil că vor fi câteva zeci de mii de doze. Vă reamintesc faptul că se adminsitrează într-o singură doză. Schema de vaccinare este simplificată. Din acest motiv nu au fost luate decizii finale referitor la categoria de persoane eligibile.

Este un vaccin recomandat tuturor persoanelor cu vârsta peste 18 ani, care nu au contraindicații cunoscute. Din punct de vedere practic se pretează mai bine pentru echipe mobile, în localitățile în care accesul la centrele de vaccinare este mai redus. Asta nu înseamnă că nu poate fi accesat și de restul categoriilor de persoane”, a mai precizat Valeriu Gheorghiță.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.