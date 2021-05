Valeriu Gheorghiță: În acest moment, se fac vaccinări anti-COVID-19 în 372 de cabinete ale medicilor de familie din 38 de județe și municipiul București (VIDEO)

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a vorbit, în conferința de presă de marți dimineață despre vaccinarea în cabinetele medicilor de familie. În prezent, sunt implicați medici de familie din 38 de județe și din Capitală, vaccinările având loc în peste 370 de cabinete.

”Astăzi, 11 mai, aproximativ 738 de medici de familie au recepționat doze de vaccin împotriva COVID-19 și se vaccinează în 372 de cabinete, în acest moment, în 38 de județe plus municipiul București. Practic, doar în Botoșani, Ilfov și Vrancea încă nu a început, efectiv, activitatea de vaccinare”, a anunțat Valeriu Gheorghiță.

În ceea ce privește tipul de vaccin anti-COVID-19 care este administrat de medicii de familie, Gheorghiță a precizat: ”În total, au fost recepționate în cabinetele de medicină de familie, 30.330 de doze de vaccin, din care 26.340 sunt Johnson&Johnson și au fost administrate 5.695 de doze; 2.670 de doze de la compania AstraZeneca, și au fost administrate 733 de doze; și 1.230 de doze de la compania Moderna, și au fost utilizate 321 de doze”.

