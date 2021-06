Valeriu Gheorghiță: În circa 150 de centre de vaccinare a fost redus programul de lucru. Sunt câteva centre care și-au întrerupt temporar activitatea (VIDEO)

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a declarat marți, pentru B1 TV, că unele centre de vaccinare și-au redus programul de lucru, iar altele chiar au fost închise temporar. Se întâmplă asta în contextul în care ritmul campaniei de imunizare scade tot mai mult. În ultima zi, de exemplu, au fost vaccinate sub 24.000 de persoane, din care mai puțin de 10.000 cu prima doză.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.