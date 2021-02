Valeriu Gheorghiță: În etapa a doua au fost vaccinate 409.564 de persoane. 80,9% sunt din categorii vulnerabile

Medicul militar Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a declarat marți că, până pe 8 februarie, 430.776 de persoane au primit prima doză de vaccin, iar 230.286 și rapelul. În cazul acestora din urmă, schema de vaccinare este practic completă.

În ceea ce privește strict a doua etapă de vaccinare, Gheorghiță a precizat că 80,9% din persoanele vaccinate până acum sunt din categoriile de risc: persoane cu boli cronice sau care au peste 65 de ani, persoane din centrele medico-sociale sau rezidențiale și persoane nedeplasabile.

Numărul dozelor recepționale până azi - 1.236.449 (inclus aici Pfizer, Moderna și AstraZeneca). 981.610 de doze au fost distribuite, iar în stoc sunt 254.839.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.