Valeriu Gheorghiță: În etapa a II-a vor fi operaționalizate 750 centre, cu circa 1.766 de puncte de vaccinare. La capacitate maximă se pot vaccina peste 100.000 de persoane zilnic

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, a precizat că sunt identificate și vor fi operaționalizate 750 de centre de vaccinare, pentru etapa a II-a din Strategia națională. În prezent, spune oficialul, se administrează vaccinuri în circa 235 de centre.

