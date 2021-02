Valeriu Gheorghiță: În rândul lucrătorilor din domeniul medical și social 89.96% de persoane au fost vaccinate cu două doze și 92.84% au primit până acum prima doză de ser (VIDEO)

Medicul Valeriu Ghoerghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare a prezentat marți, în timpul unei conferințe de presă, date despre sitauții vaccinării din România:

„În urma analizei datelor de eficiență a vaccinării împotriva COVID-19, în etapa I, adresată lucrătorilor din sistemul medical și social, din cele aproximativ 250.000 de persoane eligibile pentru etapa I, la data de 14 februarie 2021, sunt în evidențele noastre vaccinate cu două doze 89.96% dintre aceste și respectiv 92.84% cu o singură doză.

În ceea ce privește impactul vaccinării în cadrul acestui grup populațional poate fi obervată, în ultimele patru săptămâni, o scădere substanțială a ratei de incidență a cazurilor de COVID-19, cu peste 87.7%. Ceea ce înseamnă beneficii substanțiale în reducerea infecției cu SARS-CoV-2, în rândul lucrătorilor din sistemul sanitar și social, în condițiile în care au fost respectate aceleași măsuri de prevenție a răspândirii infecțiie, practic s-a înregistrat o reducere a mediei cazurilor noi, săptămânale de la aproximativ 500 de cazuri, la sub 50 de cazuri săptămânal”, a declarat medicul Valeriu Ghoerghiță.

„În ceea ce privește beneficiile vaccinării persoanelor internate în centrele medico - sociale și rezidențiale, din cele aproximativ 49.000 de persoane eleigibile, care doresc să se vaccineze din rândul beneficiarilor din aceste centre, incuzând pe lângă persoanele internate și personalul de îngrijire, până la data de 14 februarie, au fost vaccinate cu 2 doze de vaccin 56,45% dintre acestea, respectiv 86,67% cu o singura doză.

În ceea ce privește impactul vaccinării în rândul acestei categorii de persoane, observăm o reducere cu peste 65% a numărului de cazuri de îmbolnăvire prin COVID-19 în ultimele 4 săptămâni, ceea ce ne plasează într-o situație favorabilă din punct de vedere a reducerii riscului apariției focarelor de îmbolnăvire în aceste centre rezidențiale și sociale.

La mai puțin de 2 luni de la debutul campaniei de vaccinare, asistăm la beneficii substanțiale în rândul persoanelor vaccinate împotriva COVID-19. Dacă mai era cazul, se confirmă, din punct de vedere practic, beneficiile și importanța vaccinării ca măsură medicală, corectă, eficientă și sigură de revenire la normalitate, prin controlarea răspândirii infecției în rândul persoanelor vaccinate.”, a anunțat medicul Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare.

Tu ce vezi în imagine, un câine sau un bărbat? Puțini ghicesc răspunsul corect! ILUZIA OPTICĂ a creat numeroase controverse

Medicul Valeriu Ghoerghiță a anunțat că centrele de vaccinare dedicate persoanelor din etapa I se vor închide odată cu administrarea rapelului. În cazul în care rămân cetățeni care nu s-au imunizat și doresc să facă acest lucru, ei ar urma să se imunizeze în centrele din etapa a II-a, angajatorul fiind nevoit să îndeplinească câteva condiții:

„După cum știm, marea partea a centrelor de vaccinare prevăzute în etapa I, cele 269 de centre, urmează a fi închise după finalizarea rapelului, deja 42 de centre au fost închise, ceea ce înseamnă că lucrătorii din sistemul medical și social rămân o prioritate din punct de vedere al vaccinării împotriva COVID-19 și avem nevoie de a asigura cadrul prin care să facilităm accesul la vacicnare în cel mai scurt timp. Unitățile medicale vor solicita DSP din București și din fiecare județ arondarea personalului propriu, nevaccinat, la un centru de vaccinare de pe raza județului respectiv. Aceste persoane se pot vaccina la centrele de vaccinare la care sunt arondate, fără programare, în platforma informatică, cu condiția ca angajatorul să informeze centrul de vaccinare cu 72 de ore anterior, la data la care angajații doresc să se vaccineze și să pună la dispoziția centrului de vaccinare, lista nominală”, a mai adăugat medicul Gheorghiță.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.