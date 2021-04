Valeriu Gheorghiță, întrebat cum se va desfășura vaccinarea copiilor: Nu am inițiat discuții în acest sens. Pe contul unui părinte s-ar putea adăuga ca beneficiari copiii eligibili (VIDEO)

Valeriu Gheorghiță, președintele Comitetului Național de coordonare a activităților privind vaccinarea anti-COVID-19, declara recent că vaccinarea copiilor cu vârste cuprinse între 12 și 13 ani ar putea debuta în România în trimestrul al treilea, iar în conferința de presă de marți a fost întrebat cum se va desfășura procesul, odată ce va fi autorizat oficial de forurile de specialitate. Oficialul spune că încă nu au fost inițiate discuții în acest sens, însă nu vede de ce nu s-ar putea adăuga copii drept beneficiari pe conturile pe care le au părinții lor pe platforma de programare.

Întrebat cum se va desfășura vaccinarea anti-COVID-19 în cazul copiilor cu vârste mai mari de 12 ani, după ce va fi autorizată, mai exact dacă se va folosi aceeași platformă de programare sau se va apela la altă metodă, Valeriu Gheorghiță a declarat: „La acest moment, nu am finalizat, chiar nu am inițiat discuții în acest sens, însă vă pot răspunde că nu văd de ce nu am continua în aceeași modalitate. Practic, pe contul unui părinte, se pot adăuga ca beneficiari copiii, care sunt eligibili, desigur, pe grupă de vârstă, și care n-au contraindicații”.

Discuțiile pe această temă vin în contextul în care, săptămâna trecută, Pfizer și BioNTech au anunțat că vaccinul lor s-a dovedit sigur și eficient în cadrul studiului efectuat asupra a 2.260 de copii cu vârste cuprinse în 12 și 15 ani, generând răspunsuri robuste de anticorpi și deschizând calea către solicitarea unei autorizațiide utilizare în SUA.

„Este cât se poate de clar că este un vaccin sigur şi eficient, inclusiv la grupa de vârstă 12-15 ani şi probabil că se va dovedi la fel şi la celelalte grupe de vârstă. Noi estimăm că într-o perioadă de două luni vom avea o autorizare oficială atât de la Agenţia americană pentru nedicamente, cât şi de la Agenţia Europeană, aşa încât vom putea şi noi din trimestru trei, probabil, să dăm posibilitatea şi celor care doresc cu vârsta sub 15 ani să se vaccineze”, spunea Valeriu Gheorghiţă după această veste, la Digi24, potrivit Adevărul.