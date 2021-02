Valeriu Gheorghiță, întrebat de ce sunt cazuri în care unele persoane au fost reprogramate după 17 zile: ”E posibil să aveți dreptate, punctual să mai fie scăpate de sub modalitatea de reprogramare și aceste persoane” (VIDEO)

În urmă cu o săptămână, autoritățile au anunțat amânarea cu 10 zile a programărilor la vaccinare a persoanelor care deservesc activități esențiale, în condițiile în care România avea atunci un deficit de 117.000 de doze de vaccin. Inițial s-a spus că reprogramările se vor face pentru un interval de 10 zile, însă ar fi cazuri de persoane reprogramate chiar și după 17 zile.

Întrebat de ce s-a întâmplat acest lucru, medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a răspuns: ”Decizia de amânare a fost luată în doi timpi. În prima etapă, am dorit să amânăm doar persoanele care deservesc activități esențiale. La momentul în care am revenit, în urma noilor date, și am decis amânarea programărilor și pentru persoanele cu vârstă sub 65 de ani, deja era în curs de efectuare a reprogramărilor pentru prima etapă, pentru persoanele care deservesc activități esențiale și practic, din punct de vedere tehnic, informatic, apărea o dezorganizare a reprogramărilor și atunci am decis să se finalizeze reprogramarea pentru prima etapă și să înceapă reprogramarea pentru a doua etapă.

În ceea ce privește numărul de doze, el a fost redus către toate țările membre ale Uniunii Europene, motivul a fost stric din punct de vedere tehnic, al creșterii capacității de producție la nivelul fabricii”.

La remarca unui reporter potrivit căruia persoanele care au fost reprogramate după 17 zile sunt din domenii esențiale, nu sunt din categoria celor de sub 65 de ani, Gheorghiță a precizat: ”Sunt din domenii esențiale, dar care aveau în evidență și boli cronice. Cele 35.000 de persoane din primul timp, care au fost anunțate, erau persoane sub 65 de ani, care deservesc activități esențiale și care nu erau în evidență cu boli cronice. E posibil să aveți dreptate, punctual să mai fie scăpate de sub modalitatea de reprogramare și aceste persoane, însă regula aceasta a fost stabilită și transmisă către colegii de la STS”.

