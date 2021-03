Valeriu Gheorghiță: La nivel național, până la data de 15 martie, au fost raportate 7.185 de cazuri de reacții adverse postvaccinale (VIDEO)

Medicul Valeriu Gheorghiță a declarat marți că au fost raportate până acum 7.185 de cazuri de reacții adverse postvaccinale și că nu a existat niciun caz de șoc anafilactic:

"La nivel național, până la data de 15 martie au fost raportate 7.185 de cazuri de reacții adverse postvaccinale, cu o rată de raportare de 3,3 la 1.000 de doze administrate. În perioada 8 martie-14 martie, au fost raportate un număr de 1.136 de reacții adverse, 93% dintre acestea au fost raportate la Agenția Națională a Medicamentului, iar restul la INSP. Vârsta mediană a persoanelor care au raportat reacții adverse a fost de 41 de ani, între 19-98 de ani ca extreme de vârstă.

În funcție de severitatea manifestărilor au fost 1134 de reacții ca nesevere și 2 reacții clasificate ca severe, în curs de investigare. 82% sunt reacții locale de tip durere, tumefacție, erupție cutanată și stare de oboseală, 48% dureri musculare, 49% cefalee, 18% reacții digestive, 10% stări de anxietate, nu au fost înregistrate cazuri de șoc anafilactic", a declarat Valeriu Gheorghiță.

