Valeriu Gheorghiță: Lista de așteptare de la acest moment nu reflectă intenția de vaccinare. Intenția de vaccinare arată un procent în medie de 50% (VIDEO)

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare împotriva noului coronavirus, a spus în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, că lista de așteptare de la acest moment nu reflectă intenția de vaccinare.

”Din punct de vedere pshilogic, când intri pe platformă și dorești să te programezi la vaccinare într-un centru și vezi o listă de aștepatare de 100.000 de persoane, prima tendință este să nu te mai listezi acolo și să mai aștepți. Lista de așteptare de la acest moment nu reflectă intenția de vaccinare. Intenția de vaccinare care este evaluată atât de Organizația Mondială a Sănătății cât și de studii sociologice făcute în România arată un procent în medie de 50%, ceea ce înseamnă că avem circa 7-8 milioane de persoane care doresc să se vaccineze. Dintre cei care doresc, unii au decis să se programeze, alții nu au decis să se programeze, dar nu înseamnă că nu au această disponibilitate”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.