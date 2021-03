Valeriu Gheorghiță: Mă aștept ca până la finalul lunii martie sau început de aprilie să ajungem la 2 milioane de persoane vaccinate, iar la început de mai să avem până la 4 milioane de persoane vaccinate (VIDEO)

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a declarat miercuri, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că autoritățile își doresc ca în luna aprilie să se ajungă la 100.000 de persoane vaccinate zilnic, iar până în luna mai să se ajungă la aproape 4 milioane de persoane vaccinate, la nivelul întregii țări.

”Astăzi am depășit pragul de 50.000 de persoane vaccinate, suntem la aproape 1,3 milioane de persoane vaccinate în aproximativ două luni își jumătate. Ritmul de vaccinare va fi din ce în ce mai crescut, așa încât în luna aprilie să atingem peste 100.000 de persoane vaccinate, iar acest ritm ne va asigura vaccinarea, până în luna septembrie, a 10,4 milioane de persoane.

Astăzi am operaționalizat încă 73 de cabinete de vaccinare la nivel național, în care vor putea fi vaccinate circa 4.000 de persoane/zi, cabinete în care vom distribui vaccin de la compania Moderna. De asemenea, în localitățile în care rata de incidență este mai mare de 4,5 la mie, am activat și alte centre de vaccinare în care avem vaccin de la AstraZeneca, ca să dăm posibilitatea persoanelor care sunt în etapa a treia să se vaccineze”, a declarat Gheorghiță.

Președintele CNCAV estimează că până la începutul lunii mai ar trebui ca până la 4 milioane de români să fie vaccinați.

”Numărul de doze pe care România le primește săptămânal de la compania BioNTech/Pfizer ne asigură vaccinarea, în perioada următoare, a aproximativ 500.000 de persoane noi până la sfârșitul lunii martie. La aceastea se adaugă alte 200.000 de persoane care vor fi vaccinate cu vaccinul de la Moderna și cel puțin atâtea persoane care vor fi vaccinate cu vaccinul de la AstraZeneca.

Eu mă aștept ca până la finalul lunii martie sau început de aprilie să ajungem la 2 milioane de persoane vaccinate și în decursul lunii aprilie să vaccinăm cel puțin un milion și jumătate de persoane, astfel încât la început de mai să avem cel puțin poate chiar 4 milioane de persoane vaccinate”, a mai spus Gheorghiță.

