Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că maratonul vaccinării de la București se va desfășura între 7 și 9 mai, la cele două locații de la Sala Palatului și Biblioteca Națională.

„Pot să vă spun că după evenimentul din perioada 21 – 23 aprilie organizat la Timișoara, pe care noi îl considerăm un real succes prin faptul că a generat un curent pro-vaccinare în rândul populației locale și nu numai, și la nivel național, considerăm că este un eveniment care a deschis șirul evenimentelor de acest gen la nivel național, așa încât, în acest moment, pe lângă Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și celelalte universități de medicină și farmacie din Târgu Mureș, Cluj-Napoca, Iași, Craiova, organizează astfel de evenimente în perioada 14 – 16 mai. Mai mult decât atât, la nivel județean, autoritățile locale au în vedere organizarea unor astfel de evenimente de tip maraton de vaccinare”, a afirmat el.

