Valeriu Gheorghiță: Măsurile de relaxare trebuie însoțite de creșterea populației vaccinate, pentru a evita o nouă perioadă de înmulțire a infectărilor cu COVID-19 (VIDEO)

Valeriu Gheorghița a vorbit, marți, la finalul conferințe de presă, despre cât de plauzibile sunt relaxările restricțiilor promise de premierul Florin Cîțu. Coordonatorul campaniei de vaccinare a explicat ca acestea trebuie însoțite de creșterea numărului de persoane vaccinate pentru a evita intrarea într-o nouă perioadă cu număr mare de infectări, care să atragă noi restricționări.

"Orice măsură de relaxare este important sa vină cu o supraveghere foarte atentată din punct de vedere epidemiologic, cu o monitorizare de cel puțin 2 săptămâni, pentru a evidenția eventualul impact in ceea ce privește crestarea numărului de cazuri. Progresiv se pot relaxa și alte masuri. Este foarte greu in plină pandemie de stabilit un nivel de siguranță de care ești convins ca lucrurile nu se pot agrava. Din acest motiv este important ca un număr cat nai mare de persoane să fie vaccinate. În momentul in care controlul unei pandemii se face doar prin masuri restrictive, vei avea aceiași populație critică, receptivă la această infecție. În momentul in care se relaxează măsurile restrictive, aceiași masa populațional va interacționa, iar într-o perioadă determinată, vei înregistra o creștere a numărului de cazuri. Dacă in paralel cu masurile restrictive se accelerează campania de vaccinare, si sunt persoane care ies din circuitul epidemiologic sau au o probabilitate mai mica de a se infecta si a transmite mai departe infecția, evident ca odată cu relaxarea, scade și probabilitatea de a creștere din nou infectările", a spus medicul militar.