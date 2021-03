Medicul Valeriu Gheorghiță a declarat marți, în cadrul unei conferințe de presă că se menține obiectivul începerii etapei a treia de vaccinare în aprilie și a programării populației generale din 15 martie, pe listele de așteptare:

“Ne menținem același obiectiv de a debuta etapa a treia a campaniei de vaccinare adresată populației generale din luna aprilie și practic din 15 martie va fi disponibilă posibilitatea de programare pe lista de așteptare a persoanelor din etapa a treia, care evident doresc să se vaccineze.

Această listă de așteptare va ușura foarte mult procesul de programare efectivă și mai mult decât atât va permite o gestionare mult mai eficientă a numărului de persoane în raport cu dozele disponibile pentru că vor fi notificate persoanele în funcție de numărul de doze care vor fi disponibile, atunci nu am mai ajunge în situația ipotetică în care ar trebui din cauza unor doze insuficiente să amânăm persoanele”,a declarat medicul Valeriu Gheorghiță.

