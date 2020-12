Valeriu Gheorghiță, mesaj pentru cei care sunt sceptici în privința vaccinării anti-COVID: Toate etapele din studiile clinice efectuate până în momentul de față nu au făcut rabat de la nicio normă (VIDEO)

Valeriu Gheorghiță, medicul care coordonează campania națională de vaccinare împotriva COVID-19, a vorbit miercuri seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician” despre suspiciunile pe care le au încă multe persoane cu privire la eficacitatea sau eventualele efecte adverse grave ale serului anti-coronavirus.

Rugat să le ofere un răspuns celor care se tem că vaccinul nu ar fi sigur pentru că a fost dezvoltat într-un timp foarte scurt, Valeriu Gheorghiță a explicat: „Eu cred că orice preocupare a opiniei publice legate de vaccinarea împotriva COVID-19 și aceste tipuri de vaccinuri este absolut legitimă, este firească și ezitarea, și amânarea, și scepticismul. Sunt stări de spirit absolut normale pe care noi le luăm ca atare și atunci toată campania de comunicare și de informare trebuie să plece de la această stare de spirit.

Toate etapele din studiile clinice efectuate până în momentul de față nu au făcut rabat de la nicio normă și reglementare care erau anterior precizate în cadrul studiilor clasice. Singura etapă care a intervenit a fost cea de suprapunere a diverselor etape, a celor 3 etape de studii clinice, plecând de la datele preclinice și din studiile de faza 1, care au arătat un profil de siguranță bun, și ulterior s-a trecut la un studiu de fază 2, în care includem mai multe sute de pacienți în care se evaluează doza și profilul de siguranță și tipul de răspuns imun și, ulterior, în studiul de fază 3 se înrolează câteva zeci de mii de persoane, se reevaluează doza, eficacitatea și profilul de siguranță, tocmai pentru a identifica acele efecte adverse rare.

Avem deja peste 1 milion de persoane vaccinate în Anglia și nu au fost înregistrate reacții adverse deosebite în afara celor două reacții alergice majore, șoc anafilactic, la persoane care aveau istoric anafilactic”.

De asemenea, întrebat cine plătește dacă apar niște efecte grave ale vaccinului, mergând până la un eventual deces, Gheorghiță a răspuns: "Vorbim de reacții adverse care, cel puțin în teorie, nu pot fi excluse în totalitate. Din punct de vedere medical, putem să ne asumăm că, bazându-ne pe ce avem în momentul de față, nu va exista acest tip de eveniment nedorit. Din acest punct de vedere, vă pot da exemplul celorlalte state membre UE care au un sistem de compensare directă a persoanei care suferă acest gen de reacție adversă majoră. În primul rând, este important să se stabilească dacă este o relație de cauzalitate. Este un mecanism care se are în vedere în ideea de a ne alinia la recomandările europene. Recomandările sunt că plătește statul".

În România nu există încă o legislație în acest sens.

Un număr de 2.888 de persoane au fost vaccinate anti-COVID-19 în România în ultimele 24 de ore, interval în care au fost consemnate și 10 reacţii comune şi minore. Două reacții au fost de tim local, cu dureri la locul injectării, iar alte 8 au fost reacții generale, de tip febril.

