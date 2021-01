Valeriu Gheorghiță: Miercuri urmează să vină a doua tranșă importantă de vacinuri de circa 150.000 de doze. Etapa a doua de vaccinare ar urma să înceapă după 15 ianuarie (VIDEO)

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a anunțat că miercuri, 6 ianuarie, va ajunge în România o nouă tranșă de 15.000 de doze de vaccin, iar în luna ianuarie vor ajunge în țara noastră circa 600.000 de doze de vaccin, împărțite în tranșe săptămânale.

”Pe 27 decembrie a demarat activitatea de vaccinare în cele 10 unități medicale de bolii infecțioase din prima linie. În aceste unități medicale au fost vaccinare 3.317 persoane. (...) Etapa I a început pe 30 decembrie, după această etapă zero, numărul estimat al persoanelor eligibile este de circa 250.000 de persoane. (...) Azi la ora 14.00 erau deja vaccinate aproape 13.000 de persoane. În acest moment se vaccinează în aproximativ 251 de centre de vaccinare”, a declarat Valeriu Gheorghiță.

A doua etapă de imunizare a populației ar trebui să ia startul după a doua jumătate a lunii ianuarie, atunci când vor fi vaccinate persoanele din centrele medico-sociale și personalul din aceste instituții.

”Etapa a doua de vaccinare estimăm că poate să înceapă după 15 ianuarie. În acel moment vom începe cu persoanele internate în centrele medico-sociale. La acest moment vorbim de circa 1.884 de centre medico-sociale și sunt internate aproape 40.000 de persoane în aceste centr, iar vaccinarea personalului se va efectua prin echipe mobile de vaccinare. S-a început deja, la nivelul fiecărui județ, constituirea acestor echipe. (...) Se mai adaugă un număr estimat de circa 1-1,5 milioane de persoane care deservesc activități esențiale”, a mai explicat Valeriu Gheorghiță.

