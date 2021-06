Valeriu Gheorghiță: Ne așteptăm la un val 4 al pandemiei și durata și intensitatea lui depind de cât de bine vom fi protejați la nivel de colectivitate. Vaccinurile au eficiență pe toate tulpinile mutante (VIDEO)

În ciuda cifrelor încurajatoare, nu trebuie să ne relaxăm, căci vine al patrulea val al pandemiei. Avertismentul a fost dat de coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, Valeriu Gheorghiță, care e de părere că durata și intensitatea acestui nou val țin doar de modul în care populația va înțelege să se protejeze.

