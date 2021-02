Valeriu Gheorghiță: Nimeni nu va fi forțat să facă un anumit tip de vaccin / Comisia Europeană nu a încheiat contracte cu mai mulți producători pentru a da posibilitate oamenilor să aleagă (VIDEO)

Ideea Comisiei Europene de a perfecta contracte cu mai multe companii producătoare de vaccin anti-COVID-19 nu a fost implementată pentru a le da persoanelor posibilitatea să aleagă între diverse opțiuni, ci pentru a avea siguranța că un număr cât mai mare de persoane vor putea fi vaccinate în final, a explicat Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.