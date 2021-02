Valeriu Gheorghiță: Nu trebuie să facem un obicei din a lua tratament preventiv pentru a calma anumite tipuri de reacții adverse la vaccinul anti-COVID-19 (VIDEO)

Medicul militar Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a susținut că nu e deloc recomandat să luăm tratament preventiv pentru a diminua din efectele adverse pe care le putem resimți după administrarea rapelului. Gheorghiță a insistat că aceste reacții sunt comune și că ele arată că vaccinul chiar își face treaba. Acesta a mai spus că, individual, medicii pot recomanda un tratament antitermic, antiinflamator sau antialgic, dar nu trebuie să existe în obicei în acest sens.

