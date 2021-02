Valeriu Gheorghiţă: Numărul persoanelor vaccinate anti-COVID-19 a depăşit numărul celor infectate. Doar împreună învingem pandemia

Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea anti-COVID-29 (CNCAV) a anunțat, sâmbătă, că numărul persoanelor vaccinate a depăşit numărul celor infectate cu coronavirus. Medicul militar Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul campaniei, a ținut să laude modul în care s-a derulat aceasta până acum. De altfel, vineri, el declarase că din aprilie am putea începe a treia etapă, iar numărul românilor vaccinați pe zi ar putea depăși 100.000, cu condiția să nu existe probleme în livrarea dozelor. Gheorghiță mai afirmase că dacă totul va merge bine, „la sfârşitul acestui an vom putea aprecia că această pandemie va fi sub control”.

Valeriu Gheorghiţă a anunțat că numărul persoanelor vaccinate anti-COVID-19 l-a depășit pe cel al persoanelor infectate

„Este o zi importantă pentru România. Astăzi, la ora 13.00, numărul persoanelor vaccinate a depăşit numărul celor infectate cu virusul SARS-CoV-2. Ritmul în care se derulează campania de vaccinare până la acest moment ne confirmă atingerea obiectivului dorit, acela de a imuniza populaţia într-un timp cât mai scurt”, a transmis medicul Valeriu Gheorghiţă, preşedintele CNCAV.

Acesta a ținut să le mulțumească tuturor care au optat pentru vaccinare, dar și celor care depun eforturi considerabile în această campanie ca totul să decurgă cum trebuie.

„Doar împreună învingem pandemia, doar împreună vom reuşi să ne bucurăm de o viaţa normală, alături de cei dragi!”, a mai ținut să precizeze Gheorghiță.

Sâmbătă, la ora 13.00, erau înregistrate 783.505 de persoane vaccinate şi 777.276 de cazuri de îmbolnăvire.

Valeriu Gheorghiţă, despre următorii pași în campania de vaccinare

Ce EFECTE are paracetamolul asupra corpului uman și care e doza maximă recomandată

Vineri, liderul CNCAV afirmase că după prima săptămână din luna martie vor reîncepe înscrierile pe platformă pentru vaccinarea persoanelor de peste 65 de ani și că de la mijlocul lunii aprilie ar putea începe a treia etapă.

Tot din aprilie, a mai spus Gheorghiță, numărul persoanelor vaccinate zilnic ar putea ajunge la 100.000, „cu condiţia să avem şi dozele”.

De asemenea, coordonatorul campaniei a mai declarat că vaccinarea personalului din învăţământ va începe în a doua parte a săptămânii viitoare și, a anticipat el, se va termina în șapte zile.

Ultimele date privind epidemia de coronavirus în România: Încă 2.721 de infectări și 57 de decese

Potrivit celui mai recent bilanț al epidemiei de coronavirus, publicat sâmbătă, ora 13.00, de către Grupul de Comunicare Strategică, în ultimele 24 de ore au fost raportate încă 2.721 de contaminări și 57 decese în rândul bolnavilor de COVID-19. Totodată, 628 de persoane au fost reconfirmate în urma retestărilor.

Altfel, numărul total al persoanelor depistate pozitiv de la debutul crizei sanitare a ajuns la 777.276, dintre care 722.484 s-au vindecat, dar 19.795 au murit.

La acest moment, 7.042 de persoane sunt internate în spitale cu COVID-19, din care 963 au o formă gravă a bolii, primind îngrijiri în secțiile de Terapie Intensivă.