Valeriu Gheorghiță: Până acum au fost distribuite în țară 331.097 de doze de vaccin anti-COVID-19. Peste 340.000 de români, programați, până acum, în etapa a doua (VIDEO)

Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță, a declarat marți că România a recepționat până acum peste 595.000 de doze de vaccin anti-COVID-19, dintre care peste 331.000 deu fost distribuite către centrele de vaccinare. De la începutul etapei a doua de vaccinare, pe 15 ianuarie, peste 340.000 de persoane au fost programate.

”Numărul de doze care au fost recepționate până acum în România. Sunt 595.979 de doze, recalculate după ce a fost crescut numărul de doze per flacon, la compania BioNTech/Pfizer, de la cinci la șase doze. Au fost distribuite până acum circa 331.097 de doze. În stoc se regăsesc 268.883 de doze. (...) La acest moment, din data de 15 ianuarie, sunt 340.573 de persoane până azi la ora 10.00”, a explicat Valeriu Gheorghiță.

