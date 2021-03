Valeriu Gheorghiță: Până la data de 1 martie au fost recepționate peste 2 milioane de doze. Stocul existent de vaccinuri este de 613.000 de doze (VIDEO)

Valeriu Gheorghiță, președintele CNCAV a susținut o conferință de presă la Palatul Victoria. Acesta a anunţat că stocul existent de vaccinuri la 1 martie la nivelul centrelor regionale de depozitare este de 613.000 de doze.

''Până la data de 1 martie au fost recepționate 2.300.000 de doze, în total fiind administrate peste 1.500.000 de doze de vaccin împotriva Covid-19. Acest lucru reprezintă peste 66% de doze utilizate. Stocul existent la data de 1 martie este de aproximativ 613.000 de doze la nivelul centrelor regionale de vaccinare.

Până la data de 1 martie au fost raportate 5.458 de reacții adverse cu o rată de incidență 3,5 reacții adverse la 1.000 de doze administrate Vârsta mediană a persoanelor care au raportat reacții adverse a fost de 39 de ani, avem o tendință către persoanele cu vârstă tânără din care 64% au fost persoane de sex feminin. Cele mai întâlnire reacții adverse au fost:54% durere la locul injecției, tumefacție, erupție cutanata, stare de oboseală, febră, frison; 36% dureri musculare; 35% cefalee;13% reactii digestive gastrontestinale.''

"Menţionez doze recepţionate de la compania Biontech/Pfizer până la data de 1 martie peste 1.700.000, din care au fost administrate peste 1.347 de mii de doze, ceea ce înseamnă un procent de utilizare de peste 78%, stocul existent la acest moment fiind de 268.000 de doze la nivelul centrelor regionale de depozitare. Au fost distribuite peste un 1.450.000 de doze”, a afirmat Gheorghiţă.

"De la compania Moderna, total doze recepţionate la data de 1 martie ,157.200 de doze, au fost administrate 77.812 doze, cu o rată practic de utilizare de 50% în raport cu stocul actual. Stocul existent la data de 1 martie fiind de 77.130 de doze, au fost distribuite 80.070 de doze. De la compania AstraZeneca au fost recepţionate în total, la data de 1 martie, 486.000 de doze, au fost administrate 139.890 de doze, ceea ce înseamnă un procent de aproximativ 29% doze utilizate şi stocul actual este de 268.400 de doze”, a mai transmis coordonatorul campaniei de vaccinare.

Valeriu Gheorghiţă a mai afirmat că până în prezent au fost pierdute 3.320 de doze, fiind un procent de 0,21 din totalul dozelor utilizate.

