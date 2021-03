Valeriu Gheorghiță, pentru B1 TV: Sunt beneficii maximale pentru toate tipurile de vaccinuri pe care le avem. Scade inclusiv riscul de infecție asimptomatică și implicit scade transmiterea (VIDEO)

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a explicat că „sunt beneficii maximale” pentru toate tipurile de ser pe care le are România la dispoziția – Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca-Oxford.

În ultimă instanță, a explicat Valeriu Gheorghiță miercuri seară la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, interesul principal este acela de a nu mai avea oameni care fac forme severe de infecție cu SARS-CoV-2 și de a scădea presiune pe sistemul sanitar. Chiar și așa, a explicat medicul militar, există deja date care arată că vaccinul reduce inclusiv riscul de infectare asimptomatică, deci implicit se reduce și transmiterea.

