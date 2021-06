Valeriu Gheorghiță: E perioada de acalmie dintre valuri. Pentru prevenirea valurilor următoare e nevoie să creștem numărul de persoane vaccinate / Evoluția epidemiologică, cel mai importat criteriu când vorbim de relaxări (VIDEO)

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, a explicat că la implementarea unor măsuri de relaxare sunt analizate mai multe criterii, iar unul dintre acestea este reprezentat de evoluția epidemiologică, care în România „este una foarte bună”.

Chiar și așa, a explicat președintele CNCAV marți seară la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, este nevoie de creșterea numărului de persoane vaccinate anti-COVID-19 pentru prevenirea următoarelor valuri pandemice.

