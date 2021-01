Valeriu Gheorghiță: Persoanele vaccinate să respecte în continuare măsurile de prevenție. Ne putem gândi la ridicarea treptată a restricțiilor după ce imunizarea colectivă va fi de 60 - 70% (VIDEO)

Medicul militar Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, a declarat joi, pentru B1 TV, că fiecare persoană care e vaccinată anticoronvirus trebuie să continue să respecte regulile de prevenție. Acesta a precizat că, pentru a ajunge la ridicarea treptată a restricțiilor, trebuie întâi să atingem o rată de imunizare de 60 - 70% din populație. Medicul a explicat și cum funcționează această imunizare în masă.

„Noi am spus și cu alte ocazii: e foarte important ca fiecare persoană care este vacciantă să continue să respecte măsurile de prevenție - să utilizeze masca de protecție, să păstreze distanța fizică și să mențină regulile de igienă.

Trebuie respectat acest lucru pentru o perioadă în care noi să ajungem la acel prag de imunizare colectivă de 60 - 70%. La acel moment, masa de persoane care vor fi protejate va fi suficient de mare încât probabilitatea ca două persoane receptive care au virusul să se întâlnească și să transmită la alții va fi mică.

Asta înseamnă imunitate colectivă. Practic, din 10 persoane, 7 vor fi protejate și probabilitatea ca ele să se întânească cu o persoană neprotejată, receptivă, scade foarte mult. Pe acest principiul funcționează imunizarea colectivă. De la acel moment, putem spune, ținând cont și de rata de pozitivare a cazurilor, putem să începem dacă vreți strategia de ridicare a restricțiilor, și de revenire la normalitate, și de încheiere a acestei pandemii”, a declarat Valeriu Gheorghiță, pentru B1 TV.

Medicul a mai precizat că eficacitatea vaccinului e de peste 95%, dar abia după administrarea celei de-a doua doze.

