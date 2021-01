Obiectivul asumat de România, de a vaccina 10,7 milioane de persoane va putea fi atins până la sfârșitullunii septembrie, a precizat medicul Valeriu Gheorghiță. Acesta a dat asigurări că Romînia are contractate suficiente doze de vaccinuri împotriva COVID-19.

“Până la finalul lunii septembrie vom reuși să acoperim acest număr de persoane vaccinate, în măsura în care aceste persoane doresc să fie vaccinate. România are contractate auficiente doze. Începând cu al doilea trimetru al acestui an, numărul dozelor livrate către România va fi semnificativ mai crescut, ceea ce ne va permite o accelerare astfel încât ă putem asigura în timp util accesul fiecărei persoane la vaccimare”, a precizat medicul Valeriu Gheorghiță.

Secretarul de stat Andrei Baciu a subliniat faptul că până la sfârșitul lunii martie în România vor veni peste 2 milioane și jumătate de doze de la Biotech Pfizer.

“România are contractate până în luna septembrie suficente doze pentru a vaccina peste 10 milioane de persoane. Suplimentar, până la sfârșitul anului 2021 avem un total de peste 23 de milioane de doze, ținând cont și de dozele contractate de la Moderna. O veste bună pentru primul trimestru este că vom primi puțin pete 400.000 de doze de la Moderna cu livrări la două săptămâni. Dozele de la Pfizer vor continua să vină săptămânal, într-o cifră care crește de la o săptămână la alta. Până la finallul lunii martie vom avea peste două milioane și jumătate de doze de la Biontech Pfizer”, a spus Andrei Baciu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.