Valeriu Gheorghiță: Peste 90.000 de persoane s-au programat la vaccinare pentru luna ianuarie. Programările continuă. Capacitatea de vaccinare ar putea să atingă cel puţin 140.000 de persoane/zi

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19 spune că în perioada 31 decembrie – 2 ianuarie, au apărut o serie de disfuncționalități în desfășurarea campaniei de imunizare, ”o lipsă de sincronizare” a platformei de programare care a dus la programarea unui număr mic de persoane. Gheorghiță a mai spus că peste 90.000 de programări au fost făcute deja pentru luna ianuarie, iar aceastea continuă.

Ce spune medicul Valeriu Gheorghiță despre desfășurarea campaniei de vaccinare anti-COVID în România

"A fost o situaţie extrem de neplăcută, pe care mi-o asum, însă fiecare persoană, pot să vă asigur, a fost sunată şi s-a explicat această problemă legată de sistemul de programare şi a fost reprogramată. Deci din acest punct de vedere lucrurile sunt corectate, însă activitatea ar trebui să fie normală începând de mâine şi să nu mai existe probleme de acest gen. (...) Practic, dacă ne facem un necesar corect de vaccinuri şi avem o evaluare cât se poate de clară a persoanelor programate în sistemul de programare pe centrul la care noi facem referire, atunci nu ar trebui să existe această problemă. Au mai fost situaţii, pentru că eu am transmis cât de poate de clar ca persoanele care se adresează unui centru, chiar dacă nu sunt programate, să încercăm să asigurăm vaccinarea acestor persoane, desigur în mod deosebit, ţinând cont de persoanele care deja au o programare făcută, dar dacă vom mai avea vaccinuri ar trebui să asigurăm şi vaccinarea persoanelor care se prezintă spontan la un centru de vaccinare”, a explicat Valeriu Gheorghiță, duminică seară, la Digi 24, potrivit News.ro.

Valeriu Gheorghiță: Capacitatea de vaccinare în cele 900 de centre de vaccinare ar putea să atingă cel puţin 140.000 de persoane în fiecare zi

Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare a mai precizat că se poate ajunge la o capacitate de 140.000 de persoane pe zi, însă pentru ca acest lucru să fie posibil trebuie să existe și dozele de vaccin necesare.

"Pentru toată luna ianuarie, inclusiv tranşa din decembrie, vorbim de circa 750.000 de doze, deci practic acest număr de doze este suficient pentru a acoperi prima etapă, etapă care, de fapt, cuprinde un număr estimativ de circa 300.000 de persoane, atât lucrători din sistemul medical, cât şi social, dacă ne gândim la faptul că am avea o rată de acoperire, teoretic, de sută la sută, chiar şi în acest caz vom putea asigura atât doza iniţială, cât şi rapelul”, a explica Gheorghiță, adăugând că restul de 150.000 de doze ar putea fi alocate, în prima fază, personalului din centrele rezidenţiale şi medico-sociale.

"Capacitatea de vaccinare în cele 900 de centre de vaccinare ar putea să atingă cel puţin 140.000 de persoane în fiecare zi. Dacă am avea atâtea vaccinuri, atunci aş putea să vă spun că în perioada lunii martie am putea deja să vorbim de cea de-a treia etapă de vaccinare a populaţiei generale", a mai spus Valeriu Gheorghiță.

Începând de luni, 4 ianuarie, activitatea de vaccinare pentru prima etapă a imunizării se va extinde pe tot teritoriul României. Peste 90% dintre cele 376 de centre de vaccinare vor intra în activitate luni, a anunțat, duminică, Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19.

Din 27 decembrie 2020, atunci când a început campania de vaccinare pe teritoriul României, au fost vaccinate 13.596 de persoane, fiind înregistrate, în total, 37 de reacții comune și minore.

În ultimele 24 de ore, la nivel național, au fost vaccinate 354 de persoane, cadre medicale care s-au aflat în ture sau servicii de gardă.