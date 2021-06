Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a declarat marți că acordarea autorizației de utilizare a vaccinului și la grupa 12-15 ani, creează un beneficiu foarte mare, în mod deoebit pentru copiii care au afecțiuni cronice:

“În ceea ce privește strict procedura de vaccinare a minorilor între 12 și 15 ani, are câteva particularități. Este important să înțelegem că minorul trebuie să fie însoțit de tutorele legal, de reprezentantul legal și sau de unul dintre părinți, este importantă acordarea consințământului informat de către părinte sau tutorele legal.

Schema de vaccinare este similară cu a adultului, constând în două doze care se administrează la interval de 21 de zile. Toate centrele de vaccinare care sunt în momentul de față active, pe lângă cabinetele de medicină de familie, pe lângă centrele de tip drive thru și evenimente de tip maraton de vaccinare pot fi accesate de părinți în vederea vaccinării copiiilor. Vaccinarea rămâne calea sigură, eficientă prin care putem reveni la normalitate.

Prin acordarea autorizației de utilizare a acestui tip de vaccin și la grupa 12-15 ani, venim cu un beneficiu foarte mare, în mod deoebit pentru copiii care au afecțiuni cronice, care au afecțiunic are îi predispun la un risc crescut de forme grave de îmbolnăvire, și aici mă refer la afecțiunile neuropsihiatrice, sindromul down, instituționalizați, de asemenea copiii care sunt în evidență cu boli cardio vasculare, cu diabet zaharat, cu boli cronice renale, cu obezitate”, a declarat medicul Valeriu Gheorghiță.

