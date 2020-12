Valeriu Gheorghiță: România are capacitatea de a depista noua tulpină COVID. Încă nu a fost confirmată, dar este posibil să fie și în țara noastră

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, a declarat, duminică dimineață că în România, în următoarele șase luni populația ar putea fi imunizată în proporție de 60-70%, ceea ce ar înseamna ieșirea din criza sanitară.

"Dacă lucrurile decurg bine și disponibilitatea vaccinul este cea de care noi avem nevoie, ar trebuie ca în primele 6 luni din acesta moment să putem asigura imunizarea a circa 60-70% din populație, ceea ce reprezintă nivelul la care consecințele pandemiei și putem pune punct acestui flagel.

Mâine pe 28 decembrie vom primi a doua tranșă de vaccinuri, vom avea confirmarea în cursul acestei zile. Din data de 29 începe distribuire către cele 370 de centre din România"

Întrebat dacă România are capacitatea să identifice noua tulpină a SARS-COV-2, Gheorghiță a asigurat că acest lucru este posibil.

"România cu siguranță are această capacitate. Exista posibilitatea de secvențiere a genomului viral atât la nivelul Institutului Cantacuzino cât și la Matei Balș. Au fost făcute studii de evaluarea a genotipului viral, pentru a vedea care este traseul acestui virus. Experții vor face aceste date de secvențiere și le vom avea in curând", a mai spus specialistul.

Întrebat dacă noua tulpină se află deja pe teritoriul României, Valeriu Gheorghiță a declarat că încă nu a fost confirmată, dar este posibil.

