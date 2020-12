Valeriu Gheorghiță: ''S-a concretizat speranța noastră. Dacă lucrurile decurg bine în primele 6 luni am putea asigura 60-70% din imunizare în rândul populației'' (VIDEO)

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare din România, a declarat se va preocupa ca totul să decurgă normal, iar vaccinurile trebuie făcute la distanță de 28 de zile.

„Cred că prin solidaritate putem merge mai departe. S-a concretizat speranța noastră. Mă voi preocupa astfel încât totul să decurgă normal. În acest moment susțin că aceste vaccinuri trebuie făcute distanțat la 28 de zile. Nu există studii cum că și alte vaccinuri au o influență.

Noi am trimis necesarul de doze de la fiecare unitate. Vor exista pierderi. Din acest motiv nu trebuie să fie luat strict matematic. Asta nu înseamnă un refuz al angajațior din domeniul de sănătate. Dacă lucrurile decurg bine în primele 6 luni am putea asigura 60-70% din imunizare în rândul populației.

România cu siguranță are capacitatea să identifice noua tulpină. Au fost făcute studii pentru a vedea care este traseul virusului. Cu siguranță colegii vor face publice aceste date. Nu știm dacă este la noi în țară, dar orice este posibil.

Din ce știm vaccinul are acoperire și pe această tulpină”, a spus Valeriu Gheorghiță.

