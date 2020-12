Valeriu Gheorghiţă: Se intenționează ca pe 27 decembrie să înceapă activitatea de vaccinare anti-COVID-19 / În februarie vorbim de aproape un milion de doze

Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că la finele lunii acesteia România va primi o „tranșă simbolică” de 10.000 de doze, care vor ajunge pentru 5.000 de persoane. Vor fi vaccinați angajați din cele 10 spitale din linia întâi. În următoarele etape vor fi vaccinați cei din sistemul medico-social, apoi vârstnicii și cei cu boli cronice.

„De acum în 7 zile ar trebui să avem prima autorizare din partea Agenției Europene a Medicamentului. Pe 23 s-ar putea emite autorizarea condiționată de punere pe piață, apoi pe 25 - 26 să avem primele tranșe în România și se intenționează ca pe 27 decembrie să înceapă activitatea de vaccinare. E o tranșă simbolică de circa 10.000 de doze care ar asigura vaccinarea a 5.000 de persoane. E vorba de personalul medical din cele 10 spitale din linia întâi, care sunt prevăzute în ordinul Ministerului Sănătății privind organizarea spitalelor. Următoarea tranșă - peste 100.000 de doze, care se livrează săptămânal. Pentru ianuarie, vorbim de aproape 600.000 de doze, deci 300.000 de persoane din sistemul medico-social. În februarie vorbim de aproape un milion de doze. În etapa a doua intră personalul la risc cei peste 65 de ani cei care au boli cronice. În a treia etapă - 5 milioane de persoane”, a declarat Valeriu Gheoghiță, pentru B1 TV.

Acesta a precizat că vaccinul nu se va găsi în clinicile private și că vaccinarea va fi gratuită și voluntară: „Din motivul de respectare a echității sociale, s-a recurs la modalitatea de distribuire gratuită prin centrele de vaccinare”.

„Sunt țări care au același mecanism ca-n România de vaccinare gratuită și sunt alte țări care prevăd, după o anumită etapă, posibilitatea de cumpărare. Discuțiile de la nivelul Comisiei Europene... s-a adoptat acel mecanism de scutire de TVA a celor care vor să cumpere vaccinul. Deci sunt date în curs de elaborare. Din câte avem ca informații pe surse, sunt țări care vor adopta și acest mecanism de cumpărare din farmacii”, a mai precizat Gherghiță.

