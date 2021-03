Valeriu Gheorghiță: Spre sfârșitul lunii aprilie va începe vaccinarea la medicii de familie/ Mă bazez foarte mult pe solidaritatea întregului corp medical (VIDEO)

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a anunțat miercuri seară, în emisiunea ”Actualitatea”, cu Tudor Mușat, că la sfârșitul lunii aprilie ar putea începe vaccinarea în cabinetele medicilor de familie.

''Este un alt lucru important în campania de vaccinare pe care îl pregătim cu interes''.

Întrebat dacă vor primi bani pentru munca depusă, el a răspuns: ''Cu siguranță că da''.

''Este adevărat că este un volum foarte mare de muncă și colegii din rețeaua de medicină de familie, ca și ceilalți, a fost foarte mult de muncă, au fost perioade când mulți au fost infectați, din păcate, o parte dintre colegi și-au pierdut viața, deci este în continuare o luptă importantă. Sunt convins și eu mă bazez foarte mult pe solidaritatea întregului corp medical și de aceea, cred că vor răspunde favorabil acestei solicitări. Până la urmă, dacă ne unim cu toții foarțele în perioada următoare, crescând ritmul de vaccinare la maxim, putem să ajungem mai repede la obiectivul dorit''.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.