Valeriu Gheorghiță spune că în etapa a doua ar putea fi vaccinate 2,5 milioane de persoane. Până acum, aproape 170.000 de români au primit vaccinul anti-COVID-19 (VIDEO)

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19 spune că în România ar putea fi vaccinate până la 2,5 milioane de persoane în etapa a doua a campaniei de imunizare. Asta în condițiile în care, începând din 27 decembrie 2020, atunci când vaccinările au început pe teritoriul României, și până în prezent, la nivel național au primit serul anti-coronavirus aproape 170.000 de persoane.

Întrebat câte persoane se estimează că vor fi vaccinate în etapa a doua, Valeriu Gheorghiță a răspuns: Ne putem uita acum la calendarul de livrări și câte doze efectiv vom avea și putem să spunem că pentru luna februarie și martie împreună vom avea circa 2 milioane de doze de la Pfizer și circa 400.000 de doze de la Moderna. Putem asigura, pe lângă ce avem acum, circa 1,4 milioane de persoane. (...) Plecând de la un procent de intenție de vaccinare în jur de 50-60% -care este variabil de la o categorie la alta – dacă aplicăm un procent de 50% dintr-o populație estimată de 5 milioane pentru etapa a doua, am putea să spunem că circa 2,5 milioane de persoane vor veni, efectiv, către un centru de vaccinare. Dacă vor fi și alte companii care vor primi autorizare la sfârșit de ianuarie, acest lucru ne creează o perspectivă mult mai bună de a crește accesibilitatea reală a persoanelor la vaccinare și de avea un număr mult mai mare. Depinde de numărul de doze care ne vor reveni și ritmul în care vor fi livrate”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.