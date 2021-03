Medicul Valeriu Gheorghiă a precizat marți că sunt județe și localități din mediul rural care se plâng că nu reușesc să se programeze pentru că vin perosane din alte județe și s eprogramează. De asemenea, în centrele care au locuri libere nu stau doze care sunt nefolosite, centrele regionale de depozitare au aceste doze. Ele sunt alocate către centre, în funcție de numărul de persoane programate:

„Toate centrele de vaccinare nu au doze în centru decât pentru două sau trei zile, în funcție de numărul de persoane programate. În centrele care au locuri libere nu stau doze care sunt nefolosite. Centrele regionale de depozitare au aceste doze. Ele sunt alocate către centre, în funcție de numărul de persoane programate. Dacă ai centre care au un grad mare de ocupare, acolo vei distribui acele doze. Noi ne facem necesarul de doze și stocurile le evaluăm în funcție de capacitatea maximală de vaccinare în toate centrele.

Numărul centrelor de vaccinare care sunt înființate în mediul urban este de aproximativ 60% ca procent față d ecentrele înființate în mediul rural. Din acest punct de vedere este important să facilităm accesul și al celor din mediul rural în centrele de vaccinare.

Nivelul de vaccinare al acelor locuri nu este atât de mare, însă cred și continui să îmi mențin această părere că este important să asigurăm o distribuție cât mai uniformă a acestor centre, chiar dacă nivelul de ocupare este diferit. Vom deschide în mod deosebit următoarele centre în aglomerările urbane, cele mai multe în București. Este firesc să existe aceste centre și în mediul rural.

Decizia unei persoane de a se deplasa pentru a se vaccina într-un centru de vaccinare unde este un loc liber aparține persoanei respective. În același timp, pot să vă spun că sunt județe și localități din mediul rural care se plâng că nu reușesc să se programeze pentru că vin perosane din alte județe și se programează. Este o competiție naturală”, a declarat medicul Valeriu Gheorghiță.

