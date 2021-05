Valeriu Gheorghiță: Ținta organizatorilor maratonului vaccinării din București este cu mult depășită. Peste trei săptămâni va avea loc un eveniment similar pentru administrarea dozei de rapel

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatoul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, spune că ținta organizatorilor maratonului de vaccinare din Capitală a fost cu mult depășită. Valeriu Gheorghiță a fost prezent, vineri, în prima zi a maratonului vaccinării, la centrul de la Sala Palatului, unde a administrat și el serul anti-COVID-19 câtorva zeci de persoane. Medicul spune că principala temere a oamenilor nu este legată de vaccinul în sine, ci de injecție.

Valeriu Gheorghiță: Principala teamă a oamenilor nu este neapărat legată de vaccin, ci de înțepătură

"În aceste evenimente de tip maraton de vaccinare nu există rabat de la condiții de siguranță, de accea ne dorim ca oamenii să știe aceste lucruri. Erau multe persoane care așteptau la coadă înainte să înceapă maratonul și care așteptau să fie vaccinate de mine, și am vaccinat circa 56 de persoane în câteva ore. Am vaccinat o persoană în scaun cu rotile, de o condiție socială precară, și mă bucur că am reușit să o ajut să se vaccineze”, a declarat Valeriu Gheorghiță, pentru Antena 3.

Referindu-se la temerile oamenilor legate de vaccinare, Gheorghiță spune că este vorba, în general, de ”frica de injecții”.

„Principala teamă a oamenilor nu este neapărat legată de vaccin, ceea ce este un paradox, ci de înțepătură, se tem că vaccinarea propriu-zisă doare. Exista frica de injecții. În general femeile au fost mult mai curajoase, bărbații erau puțin mai temători, lucrurile au decurs foarte bine în toate situațiile. Este o înțepătură aproape atraumatică, oamenii aproape că nici nu simt înțepătura propriu-zisă”, a explicat medicul.

În contextul în care până duminică, la ora 20.00 fuseseră vaccinate 18.000 de persoane în cadrul maratonului din București, valeriu Gheorghiță a spus că ținta autorităților era de 15.000 de vaccinări în cadrul acestui eveniment, țintă care a fost depășită. Ritmul vaccinării la cele două centre din București a fost, în medie, de 6 persoane pe minut.

Un alt maraton al vaccinării va avea loc îmn București peste trei săptămâni

S-a stabilit data când va trece România la moneda euro! Adio "lei"!

Valeriu Gheorghiță a mai anunțat că peste trei săptămâni va fi organizat un maraton similar pentru ca persoanele vaccinate în aceste zile să primească doza de rapel.

„Se va proceda exact după aceeași modalitate, fix peste trei săptămâni, în aceleași locații va avea loc același eveniment prin care se vor prezenta persoanele care au făcut prima doză”, a mai spus Valeriu Gheorghiță, precizând că cine nu se poate prezenta la vaccinare în cadrul viitorului maraton, poate face rapelul în orice alt centru, folosind același tip de vaccin.