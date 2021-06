Valeriu Gheorghiță: Tulpina Delta se transmite cu ușurință și are o rată de atac crescut în ceea ce privește procentul celor care se îmbolnăvesc (VIDEO)

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, a vorbit despre tulpina indiană a coronavirusului, așa-zisa variantă Delta, și spune că este una dintre cele mai adaptate dintre cele care au circulat până acum.

La „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, marți seară, el a explicat că, atât timp cât încă avem la nivel global multe infectări în fiecare zi, „probabilitatea de selectare a noi mutații este în continuare crescută și sperăm să nu se selecteze acele mutații care să combine contagiozitatea crescută cu agresivitatea, cu virulența”.

