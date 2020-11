Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID la nivel naţional, medicul Valeriu Gheorghiţă, de la Spitalul Militar Central, a declarat, joi, că vaccinarea împotriva infecţiei cu SARS-CoV-2 poate fi "cea mai eficientă şi mai scurtă" cale prin care populaţia poate reveni la normalitate.

Valeriu Gheorghiţă: Vaccinarea anti-coronavirus, cea mai eficientă şi scurtă cale prin care putem să revenim la normalitate

Medicul Valergiu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 din România. Militează pentru vaccinare, afirmând că este singura ieșire din situația în acre lumea se află în acest moment.

"Vaccinarea în general scade consumul de antibiotice. Vaccinarea antigripală scade consumul de antibiotice şi implicit scade riscul de dezvoltare a rezistenţei germenilor la antibiotice. În ceea ce priveşte infecţia cu SARS-CoV-2, boala COVID-19, trebuie să înţelegem cu toţii că avem, până la urmă, o veste extraordinară, aceea a perspectivei unui vaccin în perioada imediat următoare, motiv pentru care avem o rază de speranţă, avem un motiv de care să ne legăm şi un orizont de aşteptare şi cred cu toată tăria că este cea mai eficientă şi mai scurtă cale prin care noi putem, cu toţii, să revenim la normalitate, aşa cum o ştiam anterior", a declarat Gheorghiţă, joi, în cadrul dezbaterii "Conştientizarea consumului de antibiotice în timpul pandemiei de COVID-19", organizată de DC Media Group, transmite Agerpres.

Valeriu Gheorghiță a vorbit și despre administratea antibioticelor, de multe ori cu impudență și în cantități nejustificat de mari de către români.

Acesta a punctat, la fel ca și medicul Alexandru Rafila, că antibioticele nu trebuie folosite la cazurile diagnosticate cu Covid-19 și mai ales de pacienții care vor să prevină infecția cu SARS-CoV-2.Şi-a spart toate oglinzile din casă, apoi a băut apă cu argint foarte mulţi ani. Când un prieten l-a vizitat, a ÎNGHEŢAT

"În momentul de faţă avem suficiente date disponibile care ne spun cât se poate de clar că azitromicina nu are beneficii şi nu se recomandă la pacientul cu infecţie SARS-CoV-2, pentru că nu aduce beneficii clinice, iar pe noi ne interesează beneficiile clinice reale şi nu efectul placebo, nu ideea de a administra un tratament unui pacient, fără să aibă nevoie. Majoritatea formelor uşoare de infecţie cu SARS-CoV-2 la pacienţii tineri, fără comorbidităţi, sunt auto-limitate şi avem nevoie doar de tratament simptomatic, fără necesitatea unui tratament antiviral şi, categoric, fără nevoia unui tratament antibiotic, dacă pacientul nu are o boală cronică, nu are semne de supra-infecţie bacteriană. Lucrurile trebuie judecate de la caz la caz. Altfel, ne vom trezi după terminarea pandemiei cu o rezistenţă extrem de crescută a pneumococului rezistent (...) sau stafilococului. Cred că aici trebuie să punem în balanţă beneficiile vizavi de consecinţele pe care le putem avea în perioada post-pandemică, legat de riscurile rezistenţei la antibiotice", a spus el.

Cine este medicul Valeriu Gheorghiță

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, în timpul conferinței de presă de marți, că medicul Valeriu Gheorghiță va fi coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID din România. El are 38 de ani, iar din 2012 lucrează în Spitalul Militar Central „Dr. Carol Davila” din București.

De trei ani, Valeriu Gheorghiță este medic primar, iar coordonator de doctorat i-a fost profesorul Adrian Streniu Cercel, candidat pe listele PSD la alegerile parlamentare din 2020. Locotenent colonel medic Valeriu Gheorghiță are 38 de ani.

Postul a fost ocupat de către medicul Gheorghiță în luna august a anului 2017. Totodată, Valeriu Gheorghiță este asistent univeristar de la începutul anului 2016, Departamentul 2, Disciplina Boli Infecțioase I, Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof Dr Matei Balș”, Facultatea de Medicină Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, potrivit CV-ului său, citat de Libertatea.

După cum reiese din CV-ul medicului Gheorghiță, el are studii doctorale și postdoctorale la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. În perioada 2007 – 2012, el a fost medic rezident la Institutul Matei Balș.