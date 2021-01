Valeriu Gheorghiță: Vaccinarea profesorilor se poate face începând cu prima săptămână din luna februarie, cu dozele de la Moderna

Valeriu Gheorghiță a vorbit, joi seară, în emisiunea "Dosar de Politician" pe B1 TV, despre vaccinarea profesorilor. Medicul a declarat că se ia în calcul ca profesorii să fie vaccinați începând cu luna februarie, iar dozele de vaccin de la Moderna să le fie rezervate.

"Este un aspect pe care îl avem în analiză cu colegii de la Institutul de Sănătate Publică, pentru a încerca să prioritizăm accesul personalului din învățământ, cât mai rapid, la vaccinare. La acest moment, situația este este extrem de complicată din punct de vedere al numărului de persoanelor care sunt deja programate, al persoanelor care își fac rapelul și al disponibilizații dozelor. Aceste lucru se poate face cel mult începând cu prima săptămână din luna februarie în care putem folosi dozele de la Moderna, pentru această destinație dar este o decizie care nu s-a luat, este în analiza pentru că ne dorim să avem cea mai bună abordare încât să oferim o soluție corecta pentru această categorie. Datele din țările din Europa care nu au avut școlile închise arată că numărul de copii care se infectează la școală este infim. Copiii nu la scoală se infectează. Mai degrabă m-aș gândi invers protejarea personalului din învățământ, mai ales a celor care se știu cu boli cronice, care îi vulnerabilizează", a spus medicul.

Întrebat de ce s-au închis scoliile în condițiile în care nu respecta un risc real, Valeriu Gheorghiță a răspuns că "numărul de cazuri la nivel comunitar a crescut foarte mult si chiar dacă școala în sine nu reprezenta un mediu de risc, activitățile conexe (transportul în comun, numărul mai mare de persoane care circulau, supraaglomerarea), era un factor în mod direct legat de răspândirea infecției".

