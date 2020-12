Valeriu Gheorghiță: Vaccinul anti-COVID-19 îndeplinește toate standardele de siguranță, de calitate și eficacitate / Etapele campaniei de vaccinare (VIDEO)

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare anticoronavirus la nivelul României, a explicat din nou cele trei etape în care se va realiza vaccinarea în țara noastră. Acesta a ținut să laude colaborarea internațională fără precedent care a dus la producerea acestui ser într-un timp record. Gheoghiță a dat asigurări că vaccinul anti-COVID-19 respectă toate standardele de siguranță și eficacitate.

„Avem o strategie de vaccinare, în care sunt prevăzute cele trei etape de vaccinare: prima e cea adresată personalului medical și din sistemul social. În etapa a doua e vaccinată populația la risc și persoanele care deservesc activități esențiale. În etapa a treia vorbim de vaccinarea populației generale.

Din acest punct de vedere azi, în prima zi de Crăciun, se concretizează speranța noastră, aceea că vom avea în sfârșit o modalitate sigură, eficientă și rapidă de a pune capăt acestei pandemii, care ne-a schimbat viața poate unor apentru totdeauna.

Trebuie să înțelegem că printr-un efort internațional, printr-o colaborare între toate statele lumii, o colaborare fără precedent, prin cercetare medicală avansată, azi suntem martorii unui progres științific, unui progres medical prin care un vaccin a dovedit că îndeplinește toate standardele de siguranță, de calitate și eficacitate. Din 27 decembrie, putem începe campania de vaccinare”, a declarat Valeriu Gheorghiță.

