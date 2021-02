Valeriu Gheorghiță: Vaccinul de la AstraZeneca foarte probabil va avea indicația pe grupă de vârstă între 18 și 55 de ani / Din 18 februarie, vor fi deschise circa 180 de cabinete de vaccinare (VIDEO)

Vaccinul anti-COVID-19 de la AstraZeneca va avea, foarte probabil, indicația pe grupă de vârstă cuprinsă între 18 și 55 de ani, iar serul va fi administrat deopotrivă persoanelor cu boli cronice și celor care deservesc activități esențiale, respectând proporția de 75% - 25%, a explicat Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.